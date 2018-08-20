Премьер Канады сообщил о намерении участвовать в выборах 2019 года

20 августа 2018 05:46 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о своем намерении участвовать в парламентских выборах 2019 года, передает РИА Новости.

"Мы многого достигли с 2015 года, но все еще остается много работы, которую надо сделать вместе. Итак, сегодня я рад принять выдвижение в качестве кандидата от Либеральной партии Канады в 2019 году ", — написал Трюдо на официальной странице в Facebook.

Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре 2019 года.

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