Премьер Канады сообщил о намерении участвовать в выборах 2019 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о своем намерении участвовать в парламентских выборах 2019 года, передает РИА Новости.

"Мы многого достигли с 2015 года, но все еще остается много работы, которую надо сделать вместе. Итак, сегодня я рад принять выдвижение в качестве кандидата от Либеральной партии Канады в 2019 году ", — написал Трюдо на официальной странице в Facebook.

Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.