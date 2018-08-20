Число жертв землетрясения на острове Ломбок возросло до десяти человек

20 августа 2018 11:27 (UTC+04:00)

Число погибших в результате землетрясения на густонаселенном индонезийском острове Ломбок возросло до 10 человек, еще 24 пострадали, сообщило на странице в Facebook Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 5 погибших.

В воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали 436 человек.

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