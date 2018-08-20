Кабул рассчитывает на помощь Москвы в организации переговоров с талибами

20 августа 2018 13:25 (UTC+04:00)

Власти Афганистана рассчитывают, что России удастся убедить представителей движения "Талибан" сесть за стол переговоров. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кучай, передает ТАСС.

"Россия сейчас тоже имеет контакты с "Талибаном". [Специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир] Кабулов говорит, что у России налажены связи с талибами. Если Россия действительно хочет помочь Афганистану и у нее есть возможность убедить талибов сесть за стол переговоров с правительством Афганистана, чтобы решить все проблемы, это будет хорошо", - сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия контактирует с талибами ради обеспечения безопасности собственных граждан и для содействия процессу национального примирения в Афганистане.

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