В Малайзии конфисковали крупнейшую в истории партию рогов носорога

Власти Малайзии заявили в понедельник, что обнаружили крупнейшую в истории партию контрабандных рогов носорогов в грузовом терминале международного аэропорта Куала-Лумпура, сообщает сайт международной программы мониторинга торговли редкими видами фауны и флоры TRAFFIC, передает РИА Новости.

Контрабанду обнаружили 13 августа, когда должностные лица логистической компании Pos Aviation "заподозрили неладное" касательно одного из грузов в здании терминала в зоне свободной торговли аэропорта. Служащие предупредили Королевскую малайзийскую таможню, которая в свою очередь обратилась в Департамент дикой природы и национальных парков полуострова Малайзия (DWNP).

По данным DWNP, стоимость найденной партии составляет 48,5 миллиона ринггитов (примерно 12 миллионов долларов).

Груз предназначался для отправки в Ханой (Вьетнам). В контейнерах также обнаружили девять цельных туш хищных животных. Сопроводительные документы груза содержали ложную информацию. Сейчас проводится расследование. Как отмечает TRAFFIC, неизвестно ни происхождение рогов и туш хищников, ни сколько времени они хранились в аэропорту.

Малайзия остается крупным центром транзита контрабанды диких животных. Возросшая в последние годы контрабанда рогов носорогов связана с высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии, где их широко используют в традиционной восточной медицине. Рог содержит кератин - твердый протеин, который можно обнаружить и в ногтях человека, но восточная медицина приписывает рогу целебные свойства, хотя научных доказательств этому нет. Покупка и продажа рогов носорогов была запрещена в 1977 году во всем мире.

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