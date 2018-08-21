В Кабуле после обстрела президентского дворца прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одном из районов столицы Афганистана, которая во вторник подверглась ракетному обстрелу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что несколько ракет было выпущено во вторник по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Атака произошла в 9.00 по местному времени (7.30 мск). Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города, в котором находятся посольства многих стран.

Позже силы безопасности Афганистана ликвидировали двух повстанцев, совершивших ракетные удары. По данным телеканала, ракеты были выпущены из района, где расположена одна из крупнейших мечетей Кабула "Идгах". В настоящее время в этом районе продолжаются бои. С воздуха огонь по повстанцам ведет военный вертолет, район был оцеплен силами безопасности.

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