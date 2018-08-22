Вице-президент Венесуэлы назвал необходимый срок для нормализации экономики

22 августа 2018 03:00 (UTC+04:00)

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами считает, что для нормализации экономики страны после денежной реформы потребуется 90 дней, сообщается в заявлении на сайте правительства Венесуэлы, передает РИА Новости.

"Он считает, что национальный рынок начнет нормализовываться через 90 дней", — отмечается в заявлении. "Мы движемся в здоровой экономике", — заявил Эль-Айссами.

Эль-Айссами отметил, что экономическая реформа — сложный процесс, так как правительство пытается "преобразовать экономическую модель в реальную, а не спекулятивную".

Вице-президент заявил, что "мы говорим об увеличении зарплаты всему экономически продуктивному населению на 100 процентов". По его словам, исполнительная власть будет нести ответственность за увеличение зарплаты, которое вступит в силу с сентября.

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