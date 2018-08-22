Бразилия направила 60 военных на границу с Венесуэлой

Правительство Бразилии направило еще 60 военнослужащих в штат Рорайма на севере страны на границе с Венесуэлой, чтобы предотвратить инциденты из-за наплыва венесуэльских мигрантов, сообщает министерство государственной безопасности, передает РИА Новости.

Такая же группа в 60 военных уже прибыла в штат в понедельник.

"Кроме 60 военнослужащих ВС, прибывших в (муниципалитет) Пакарайма в Рорайме, чтобы поддержать работу федеральной полиции на границе с Венесуэлой, еще 60 военных были отправлены во вторник в (столицу штата) Боа-Висту", — сообщается в заявлении министерства.

Ожидается, что военнослужащие, выехавшие из столицы страны Бразилиа на 16 фургонах и автобусе, приедут в Рорайму через несколько часов. Всего на границе будет находиться 151 служащий ВС страны.

Министерство иностранных дел и мобильности населения Эквадора сообщило в заявлении, что созывает страны региона провести саммит южноамериканских и центральноамериканских стран, чтобы обсудить потоки мигрантов из Венесуэлы. "МИД проведет встречу в Кито 17 и 18 сентября, на который приглашает Аргентину, Бразилию, Колумбию, Коста-Рику, Чили, Мексику, Перу, Парагвай, Панаму, Доминиканскую республику, Уругвай и Венесуэлу", — сообщается в заявлении.

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