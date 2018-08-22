Ким Чен Ын направил послания властям Кубы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послания председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Об этом, как передает ТАСС, сообщило во вторник кубинское телевидение.

Передал письма заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Цой Рён Хэ, который находится в Кубе с рабочим визитом. Содержание посланий не приводится.

Во вторник Цой Рён Хэ встретился с Диас-Канелем. "Стороны отметили успешное развитие отношений между народами, партиями и правительствами двух стран и обсудили вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - отмечалось в репортаже кубинского телевидения. Какие именно темы затрагивались на встрече, не уточнялось.

Гавана и Пхеньян поддерживают дипломатические отношения с 1960 года. Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы государства в апреле нынешнего года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.