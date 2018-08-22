В Венесуэле вводят фиксированные цены на продовольствие

22 августа 2018 07:31 (UTC+04:00)

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что заключил соглашения с представителями 33 отраслей агропромышленного комплекса, которые согласились фиксировать цены на свою продукцию, передает РИА Новости со ссылкой на издание Universal.

Как отмечает издание, Эль-Айссами провел встречи с представителями агропромышленности для "повышения производительности в стране". Фиксированные цены будут опубликованы в среду министерством продовольствия.

Ранее вице-президент заявил, что для нормализации экономики страны после денежной реформы потребуется 90 дней.

В понедельник власти Венесуэлы объявили о деноминации и введении в оборот суверенного боливара, который заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей. По словам президента Николаса Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к "петро", и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Венесуэла на фоне затяжного кризиса 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бразилия направила 60 военных на границу с Венесуэлой
Другие страны 05:23
Вице-президент Венесуэлы назвал необходимый срок для нормализации экономики
Другие страны 03:00
На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение
Другие страны 01:55
Почти все банки Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся деноминации
Другие страны 21 августа 00:48
В Венесуэле пообещали повысить минимальную зарплату в 60 раз
Другие страны 20 августа 07:25
Венесуэла деноминирует национальную валюту
Другие страны 20 августа 01:42
Лента новостей
Южная Корея готовится к надвигающемуся тайфуну
Другие страны 08:15
Туркменистан празднует Курбан-Байрамы в течение трех дней
Туркменистан 07:45
Азербайджан и Россия планируют создать СП в трех сферах (Эксклюзив)
Бизнес 07:09
В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек
Китай 06:43
В Уфе аварийно сел самолет с 202 пассажирами из-за возгорания двигателя
Россия 06:19
Ким Чен Ын направил послания властям Кубы
Другие страны 05:53
Бразилия направила 60 военных на границу с Венесуэлой
Другие страны 05:23
Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%
Другие страны 04:39
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,6
Другие страны 04:05