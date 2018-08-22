В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 5,8

22 августа 2018 18:37 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду в Венесуэле недалеко от побережья Карибского моря, как передаёт РИА Новости сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 13.27 по времени UTC (17.37). Эпицентр располагался в 10 километрах к западу от города Ягуарапаро, штат Сукре. Очаг землетрясения залегал на глубине 97,5 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Геологическая служба отметила "зеленый" уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Накануне в стране произошло еще одно крупное землетрясение. Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 6,3 до 7,0 ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания. На видеозаписях очевидцев видно, что стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились. Как сообщал телеканал VTV, венесуэльские власти направили порядка 20 тысяч представителей гражданской обороны и пожарных страны для оценки ущерба, нанесенного землетрясением.

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