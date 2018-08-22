Афганистан не будет участвовать во встрече в Москве в начале сентября

22 августа 2018 21:35 (UTC+04:00)

МИД Афганистана заявил, что Кабул не будет принимать участие во встрече по Афганистану в Москве, проведение которой запланировано на начало сентября, как передаёт РИА Новости сообщает телеканал Тolo News со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.

"Процесс по мирному урегулированию должен проводиться под руководством Исламской Республики Афганистан. Мы не будем участвовать в московских переговорах", — заявил представитель министерства Сибгхат Ахмади. Как отмечает телеканал, правительство Афганистана пока на получало официального приглашения на переговоры.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации Московского формата по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов в Дохе.

Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

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