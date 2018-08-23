В Австралии трое министров подали в отставку и потребовали ухода премьера

Три ключевых министра правительства Австралии подали прошения об отставке, поддержав требование о созыве внеочередного собрания входящей в правящую коалицию Либеральной партии (ЛП) для "устранения неопределенности в отношении руководства", передаёт ТАСС. Министр финансов Матиас Корманн, министр связи и искусств Митч Файфилд и министр занятости и инноваций Микелия Кэш заявили об этом в четверг на проходившей в Канберре совместной пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News Australia.

Лишившись поддержки сразу трех министров от ЛП, премьер-министр и лидер партии Малколм Тёрнбулл может оказаться перед перспективой отставки уже сегодня. Тремя часами ранее бывший министр внутренних дел либерал Питер Даттон заявил, что намерен во второй раз за три дня оспорить лидерство Тёрнбулла в партии. Об этом Даттон написал в Twitter.

По его мнению, премьер-министр больше не может рассчитывать на поддержку большинства в партии и должен уступить лидерство. В связи с этим Даттон обратился к Тёрнбуллу с требованием собрать однопартийцев для повторного голосования уже сегодня.

"Я попросил его созвать заседание, на котором я бы бросил вызов руководству Либеральной партии", - написал Даттон. Его позицию разделяет часть министров действующего кабинета.

Пока не ясно, достаточно ли у бывшего главы МВД единомышленников, чтобы победить в борьбе за лидерство в ЛП. Петиция о повторном голосовании, которую Даттон распространил среди однопартийцев вечером 22 августа, так и не набрала нужного количества голосов. К этому времени Тёрнбуллу, который почти весь день проводил консультации с членами кабмина, удалось вернуть поддержку как минимум четырех министров из тех, что ранее просили его отставки.

Первый раз фракция Либеральной партии голосовала о вынесении вотума недоверия Тёрнбуллу по инициативе Даттона 21 августа. Премьер-министр по итогам голосования получил 48 голосов поддержки, Даттон - 35. После голосования, согласно законам Австралии, прошения об отставке подали девять министров кабинета министров, но Тёрнбулл принял ее лишь у двоих - самого Даттона и министра национального развития Консетты Фераванти-Уэллс.

Эта ситуация поставила правительство в очень сложную ситуацию: оно оказалось дестабилизировано изнутри, при этом на него усилилось давление оппозиции, которая активно критикует экономическую политику либералов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.