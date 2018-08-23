Премьер Австралии заявил о возможном уходе из политики

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что уйдет из политики, если его коллеги организуют повторное голосование по вопросу о лидере правящей Либеральной партии, как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Во вторник Тернбулл с трудом выиграл аналогичное голосование, инициированное бывшим главой МВД Питером Даттоном. Однако в четверг еще несколько высокопоставленных членов правительства, в том числе министр финансов Матиас Корманн, заявили об утрате доверия к Тернбуллу.

Премьер согласился на проведении повторного партийного совещания в пятницу в 02.00 GMT (18.00) при условии, что получит официальную петицию, подписанную большинством парламентских либералов. Он заявил, что уйдет в отставку, если на встрече потребуют проголосовать за нового лидера, который, соответственно, займет пост премьера.

"Если инициатива будет принята, я расценю это как вотум недоверия и не буду выдвигать свою кандидатуру для голосования", — заявил Тернбулл.

Австралийские СМИ сообщают, что в случае проведения голосования наибольшие шансы на победу помимо Питера Даттона имеет министр по правительственным расходам Скотт Моррисон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.