В Финляндии четыре человека погибли при падении автобуса с моста

Число погибших при падении автобуса с моста на железнодорожные пути в Куопио возросло до четырех, передает РИА Новости со сслыкой на полицию Финляндии.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли трое, состояние еще двоих оценивалось как тяжёлое.

"Согласно последней информации, количество погибших в результате падения автобуса в Куопио возросло до четырех. 20 находящихся в автобусе пассажиров направлены для осмотра в Университетский госпиталь Куопио", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

По предварительной информации, около 15 часов (время совпадает с московским) в результате технической неисправности автобус опрокинулся с моста на железнодорожные пути.

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