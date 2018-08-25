Эквадор открыл гуманитарный коридор для венесуэльских мигрантов

25 августа 2018 03:41 (UTC+04:00)

Власти Эквадора объявили о создании гуманитарного коридора с тем, чтобы венесуэльские мигранты могли добраться в Перу и другие страны континента. Как передаёт ТАСС об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Мауро Тосканини.

"35 автобусов в данный момент движутся по гуманитарному коридору", - цитирует главу ведомства AFP.

Как поясняет местная газета El Comercio, инициатива обусловлена тем, что большинство венесуэльцев прибывают в Эквадор, чтобы затем попасть в другие южноамериканские страны - Перу, Боливию, Чили и Аргентину. Автобусы будут перевозить мигрантов от границы с Колумбией до границы с Перу. По словам Тосканини, на протяжении этого гуманитарного коридора длиной около 800 км "будет установлено семь пунктов полицейского контроля".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали порядка 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ранее из-за наплыва мигрантов власти Эквадора и Перу ужесточили правила пересечения границ: теперь для въезда венесуэльцам нужно будет предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как раньше. 27-28 августа миграционные службы Колумбии, Эквадора и Перу соберутся в Боготе для обсуждения ситуации вокруг приема выходцев из Венесуэлы в указанных странах.

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