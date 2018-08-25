Эквадор вновь усложнил миграционные правила для въезжающих в страну венесуэльцев

Власти Эквадора вводят новые миграционные правила для въезжающих в страну венесуэльцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства южноамериканской республики, распространенном в ночь с пятницы на субботу, передает ТАСС.

Эквадорский суд 24 августа приостановил действие нормы, запрещающей венесуэльцам пересекать границу с этой страной без паспорта. Вердикт был вынесен по иску правозащитников, которые утверждали, что данное требование нарушает право на свободу передвижения. В итоге в Кито заявили, что подчинятся решению суда и будут впускать венесуэльцев по национальному удостоверению личности. Однако теперь эквадорские власти будут требовать, чтобы этот документ был легализован.

"Удостоверение личности человека, желающего въехать в Эквадор, должно сопровождаться предоставлением сертификата о подлинности, который выдан признаваемым Эквадором региональным или международным органом, или предоставлением сертификата о подлинности, который выдан полномочными органами Боливарианской Республики Венесуэла и имеет проставленный апостиль", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter пресс-службы эквадорского правительства. Введение новых правил в Кито объяснили намерением "гарантировать безопасность эквадорских граждан и соблюдение прав венесуэльских граждан".

В заявлении также отмечено, что Эквадор "обеспокоен отсутствием со стороны правительства Венесуэлы политической воли к поиску демократических решений проблемы, порожденной безответственным и бесчеловечным руководством".

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