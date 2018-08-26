Премьер Афганистана обсудил с главой контингента НАТО вопросы безопасности

26 августа 2018 02:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла обсудил с главой контингента НАТО в Афганистане американским генералом Джоном Николсоном вопросы безопасности, события в стране и борьбу с террористическими группировками, сообщает РИА Новости.

"Сегодня вечером у меня была конструктивная встреча с генералом Джоном Николсоном, главой контингента и операции "Решительная поддержка" в Афганистане. Мы обсудили безопасность, военные события в стране и пути эффективной и продуктивной борьбы с террористическими группировками", — написал премьер в своем микроблоге в Twitter.

Противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города, идет в Афганистане. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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