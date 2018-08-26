Состояние единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе улучшилось

26 августа 2018 02:49 (UTC+04:00)

Состояние единственной выжившей при крушении 18 мая самолета Boeing 737 под Гаваной улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в субботу интернет-портал Cubadebate.

19-летняя Майлен Диас пребывает в сознании и общается с врачами и родственниками. На протяжении трех месяцев девушка находилась в палате интенсивной терапии в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии. На прошлой неделе она была переведена в другой столичный госпиталь, имени братьев Амейхейрас, где проходит дальнейшую реабилитацию.

Состояние Диас по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Некоторое время назад врачам пришлось ампутировать ей левую ногу ниже колена. За самочувствием девушки осуществляется постоянный контроль, чтобы в случае необходимости оказать ей необходимую экстренную помощь.

Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской Global Air, разбился практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас примерно в 20 км к югу от кубинской столицы.

Изначально в авиакатастрофе выжили три женщины. За их жизни боролись более двадцати врачей различных специальностей, однако две пациентки скончались в больнице. Таким образом, в общей сложности при крушении самолета погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.

Причины авиакатастрофы пока не установлены.

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