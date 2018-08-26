В Зимбабве состоялась инаугурация президента Эммерсона Мнангагвы

26 августа 2018 19:58 (UTC+04:00)

Церемония инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы прошла в воскресенье в столице страны.

Как передаёт ТАСС, приведение к присяге состоялось на стадионе в Хараре, где собрались тысячи людей. "Я, Эммерсон Мнангагва, клянусь, что как президент Республики Зимбабве буду верен Зимбабве и буду защищать конституцию Зимбабве", - цитирует политика агентство.

В пятницу конституционный суд Зимбабве признал законным избрание Мнангагвы главой государства, отклонив иск оппозиционного "Движения за демократические перемены" о признании недействительными итогов состоявшихся 30 июля президентских выборов.

По данным избирательной комиссии, действующий президент Зимбабве одержал победу в первом туре, получив поддержку 50,8% избирателей. За его главного конкурента Нельсона Чамису проголосовали 44,3%. Оппозиционер опередил Мнангагву в Хараре и втором по величине городе страны Булавайо.

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