Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России

26 августа 2018 23:41 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нет, это не правда, что там пишут в интернете, средствах массовой информации. Это абсолютная неправда. Я больше скажу: я даже не рассматриваю этого человека послом в Российской Федерации. Наверное, кому-то хочется. Или, может быть, кто-то специально осуществляет эти вбросы", - заявил президент.

"Кто-то решил общественное мнение немножко... Я даже еще и вопросы эти не продумывал лично. Не то что кандидатуры… Найдем мы достойного человека", - добавил белорусский лидер.

Несколькими днями ранее ряд СМИ и интернет-ресурсов сообщили со ссылкой на популярный телеграм-канал, что новым послом Беларуси в России после назначения Игоря Петришенко вице-премьером может стать первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

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