Мадуро: Венесуэльцы смогут хранить свои сбережения в золоте начиная с 11 сентября

Жители Венесуэлы смогут начать хранить свои сбережения в золоте начиная уже с 11 сентября. Об этом, как передает ТАСС, объявил в понедельник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе обращения к гражданам в столице страны Каракасе.

Тем, кто решит приобрести золото, будут выдаваться соответствующие сертификаты. "Мы будем делать сбережения в минерале, имеющем важнейшее значение в мире, - цитирует главу государства газета Nacional. - Золотые сертификаты будут надежной основной для получения кредитов. Они появятся на венесуэльском рынке 11 сентября".

Вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами пояснил, что слиток весом 1,5 гр будет стоить 3502 суверенных боливара, а 2,5-граммовый - 5837 суверенных боливаров.

В Венесуэле 20 августа началась деноминация. Правительство решило убрать с купюр пять нулей и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка $60.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен, дефицитом продовольствия и лекарств, а также девальвацией боливара. Тяжелая ситуация вынудила более 2 млн граждан покинуть страну.

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