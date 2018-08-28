Минобороны Южной Кореи попросило парламент рекордно увеличить военный бюджет страны

Министерство национальной обороны Республики Корея запросило у парламента увеличение в 2019 году военного бюджета страны на рекордные 8,2% - до 46,7 трлн вон ($42 млрд). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе оборонного ведомства, передает ТАСС.

В документе отмечается, что средства необходимы для успешного проведения военной реформы, которая ставит целью сокращение численности военнослужащих при улучшении технической оснащенности войск в условиях сохраняющейся неопределенности в отношениях с КНДР.

Запрошенный рост военного бюджета в 8,2% почти в два раза превышает обычный ежегодный рост военных затрат в Южной Корее с 2008 года. Проект будет рассмотрен на заседании кабинета министров, а затем представлен в парламенте страны 31 августа.

По данным агентства Yonhap, Южная Корея в 2017 году занимала десятое место в мире по затратам на оборонные нужды. На первом месте в списке идут США с $610 млрд, затем с большим отрывом следуют Китай, Саудовская Аравия, Россия, Индия и Франция.

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