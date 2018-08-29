Колумбия и Перу создадут общую базу данных венесуэльских мигрантов для борьбы с кризисом

Миграционные службы Колумбии и Перу договорились во вторник создать общую базу данных граждан Венесуэлы, которые прибывают в эти страны, для борьбы с венесуэльским миграционным кризисом. Об этом заявил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер по итогам встречи со своим перуанским коллегой Эдуардо Севильей, передаёт РИА Новости.

"Мы хотим выработать основные принципы, основные идеи для решения этого миграционного явления на региональном уровне. Один из основных аспектов заключается в том, чтобы власти располагали информацией на всех этих лиц для того, чтобы миграционный процесс, который растет с каждым днем, стал упорядоченным", - сказал Крюгер.

Глава колумбийской миграционной службы также добавил, что Богота и Лима готовы сотрудничать и с другими странами региона для решения миграционного кризиса. "Идея состоит в том, чтобы пригласить и другие страны [к данной инициативе]", - подчеркнул он.

Глава миграционной службы Перу отметил, что представители ведомств "уже начали контактировать для создания базы данных".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали порядка 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ранее из-за наплыва мигрантов власти Эквадора и Перу ужесточили правила пересечения границ: теперь для въезда венесуэльцам нужно предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как раньше. По приблизительным оценкам, с начала этого года в Эквадор прибыли свыше 540 тыс. венесуэльцев, а в Колумбию - более 1 млн с начала 2017 года.

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