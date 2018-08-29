На севере Индии боевики атаковали полицейский патруль

Группа вооруженных боевиков в среду атаковала патруль полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир, погибли четыре человека, говорится в сообщении правоохранительных органов штата, передает РИА Новости.

Из сообщения следует, что атака была совершена примерно в двух километрах от города Шопиан, административного центра одноименного округа. Боевики открыли по полицейским огонь из засады, используя автоматическое оружие. Среди погибших - один офицер. После нападения преступники подобрали с тел погибших их служебное оружие и скрылись в неизвестном направлении.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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