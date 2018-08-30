Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

30 августа 2018 05:28 (UTC+04:00)

Сербская "Црвена Звезда" голландский ПСВ и португальская "Бенфика" завоевали путевки в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА, пишет Интерфакс.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации "Црвена Звезда" в гостях сыграла вничью с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" – 2:2 (результат первой игры – 0:0, сербы прошли дальше за счет лучшего показателя по голам на выезде). ПСВ дома взял верх над белорусским БАТЭ – 3:0 (в первом матче также выиграл ПСВ – 3:2). "Бенфика" в гостях разгромила греческий ПАОК – 4:1 (в первом матче зафиксирована ничья – 1:1).

Таким образом, определился полный состав участников групповой стадии. Изначально автоматически путевки получили 26 команд, еще шесть клубов, согласно рейтингу представленных ими стран, вынуждены были преодолеть квалификационный отбор. Три из них это сделали накануне: "Янг Бойз" (Швейцария), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция).

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