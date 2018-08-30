Япония и КНР договорились о расширении финансового сотрудничества

30 августа 2018 15:13 (UTC+04:00)

Япония и Китай договорились о расширении сотрудничества в сфере финансов. Соответствующая договоренность была достигнута в четверг в Пекине по итогам переговоров, которые состоялись у министра финансов и вице-премьера Японии Таро Асо с вице-премьерами Госсовета КНР Хань Чжэном и Лю Хэ, передает ТАСС.

По данным агентства Kyodo, стороны пришли к единому мнению, что политика протекционизма в экономике не принесет пользы ни одному государству.

Япония и КНР выступают против протекционизма в экономике - политики, которую проводит, в частности, администрация президента США Дональда Трампа.

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