Южная Корея направит спецпосланника в КНДР

31 августа 2018 12:39 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял решение направить специального посланника в КНДР 5 сентября, сообщил в ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции представитель администрации южнокорейского главы Ким Ый Гём, передает РИА Новости.

"Спецпосланник в Северной Корее обсудит конкретное расписание межкорейского саммита, развитие межкорейских отношений, процесс денуклеаризации Корейского полуострова и мирное урегулирование", — сказал Ким Ый Гём.

На вопрос журналистов о том, кто именно может поехать в КНДР, Ким Ый Гём ответил, что "это еще не было определено и будет обсуждаться".

В середине августа представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении нового межкорейского саммита в сентябре в Пхеньяне. По словам советника южнокорейского президента, встреча может пройти 12-13 сентября. Главными темами запланированной на осень этого года встречи лидеров Южной Кореи и КНДР станут установление мира и процветания на Корейском полуострове, реализация положений Пханмунджомской декларации, а также поддержание прочных отношений между двумя государствами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что готов проявить терпение по отношению к КНДР
США 06:23
Глава Пентагона: США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей
США 28 августа 19:32
Минобороны Южной Кореи попросило парламент рекордно увеличить военный бюджет страны
Другие страны 28 августа 14:33
Япония по-прежнему видит ядерную и ракетную угрозы от КНДР
Другие страны 28 августа 06:31
Помпео обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи дальнейшее давление на КНДР
США 28 августа 02:12
Председатель парламента Республики Корея высказал готовность укреплять отношения с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 27 августа 19:55
Лента новостей
Азербайджан изучает информацию о закупке Арменией оружия в Индии
Политика 14:01
Глава МИД Японии посетит Азербайджан
Политика 13:31
ЗАО "AzerGold" запустило проект по производству монет и слитков из местного золота и серебра
Бизнес 13:06
В Монако представлен логотип Лиги Европы УЕФА "Баку 2019" (ФОТО)
Спорт 13:03
Число незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значительно сократилось - Хикмет Гаджиев
Политика 13:03
Израиль и Филиппины подпишут договор о защите прав работников по уходу
Израиль 13:02
Казахстан и Узбекистан намерены реализовать крупные совместные проекты
Казахстан 12:57
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился
Беларусь 12:51
МИД КНР: США не смогут сломить Китай новыми торговыми пошлинами
Китай 12:46