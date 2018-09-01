Мексика приостанавливает проведение нефтегазовых аукционов

1 сентября 2018 01:06 (UTC+04:00)

Аукционы возобновятся после пересмотра уже заключенных контрактов, заявил избранный президент страны Лопес Обрадор.

Мексика приостанавливает проведение нефтегазовых аукционов до тех пор, пока не будет проведен пересмотр контрактов, заключенных за последние несколько лет. Об этом в пятницу заявил избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, как передаёт ТАСС сообщает агентство Reuters.

"Они [аукционы] в настоящий момент приостановлены до пересмотра уже заключенных контрактов", - приводит агентство его слова. Как пишет Reuters, на данный момент Мексика заключила с зарубежными и частными компаниями более ста контрактов на разведку и добычу нефтегазовых месторождений.

Энергетическая реформа, одобренная властями Мексики в декабре 2013 года, впервые с конца 1930-х дала право частным и иностранным компаниям участвовать в освоении месторождений углеводородов в стране. Было решено стимулировать развитие нефтяной промышленности, имеющей стратегическое значение для национальной экономики.

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