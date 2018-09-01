Президент Филиппин Дутерте прилетит в Израиль с большой группой бизнесменов

Первый официальный визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Израиль начнется в воскресенье, 2 сентября, сообщает РИА Новости.

Дутерте прилетит в Израиль в сопровождении большой делегации филиппинских бизнесменов. В ходе визита будет подписан ряд экономических соглашений между двумя странами и между отдельными предприятиями, говорится в распространенном сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

Визит Дутерте продлится три дня. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, посетит мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", а также встретится в Тель-Авиве с большой группой своих соотечественников.

Это первый визит филиппинского лидера в Израиль с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1957 году. Как пишет издание Manila Bulletin со ссылкой на пресс-службу филиппинского президента, соответствующее приглашение ранее было получено от главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

На переговорах с Нетаньяху будут подняты темы двустороннего сотрудничества в сферах туризма, торговли, сельского хозяйства, борьбы с терроризмом, а также касающиеся трудоустройства филиппинцев в Израиле.

По официальным данным, в настоящий момент около 30 тысяч филиппинских граждан находятся в Израиле, в основном это сиделки, ухаживающие за престарелыми людьми и инвалидами.

В ходе поездки на Ближний Восток филиппинский лидер также посетит Иорданию.

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