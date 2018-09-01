Президент Филиппин Дутерте прилетит в Израиль с большой группой бизнесменов

1 сентября 2018 13:06 (UTC+04:00)

Первый официальный визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Израиль начнется в воскресенье, 2 сентября, сообщает РИА Новости.

Дутерте прилетит в Израиль в сопровождении большой делегации филиппинских бизнесменов. В ходе визита будет подписан ряд экономических соглашений между двумя странами и между отдельными предприятиями, говорится в распространенном сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

Визит Дутерте продлится три дня. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным, посетит мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", а также встретится в Тель-Авиве с большой группой своих соотечественников.

Это первый визит филиппинского лидера в Израиль с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1957 году. Как пишет издание Manila Bulletin со ссылкой на пресс-службу филиппинского президента, соответствующее приглашение ранее было получено от главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

На переговорах с Нетаньяху будут подняты темы двустороннего сотрудничества в сферах туризма, торговли, сельского хозяйства, борьбы с терроризмом, а также касающиеся трудоустройства филиппинцев в Израиле.

По официальным данным, в настоящий момент около 30 тысяч филиппинских граждан находятся в Израиле, в основном это сиделки, ухаживающие за престарелыми людьми и инвалидами.

В ходе поездки на Ближний Восток филиппинский лидер также посетит Иорданию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители госдепа по Сирии посетят Израиль, Иорданию и Турцию
Арабские страны 08:33
Израиль и Филиппины подпишут договор о защите прав работников по уходу
Израиль 31 августа 13:02
СМИ: США хотят прекратить выделять ООН средства для помощи Палестине
США 31 августа 10:09
На Филиппинах норвежского туриста чуть не засосало в пасть китовой акулы
В мире 30 августа 23:23
Контингент ООН почти в полном составе вернулся на Голанские высоты
Арабские страны 30 августа 16:47
Захарова прокомментировала решение США не выделять Палестине финпомощь
Россия 30 августа 13:01
Лента новостей
Туркменистан готовится к председательству в СНГ
Туркменистан 13:50
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 13:48
"Самрук-Казына" профинансирует строительство газопровода "Сарыарка"
Энергетика 13:48
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России (ФОТО)
Политика 13:43
Рудольф Иванов: Удивительно чуткой к заботе о ближних Мехрибан Алиевой...
Политика 13:38
Иран планирует поставлять в Сирию истребители и ПВО собственного производства
Политика 13:33
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 13:32
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 13:21
В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные плановые места в ссузах
Общество 13:21