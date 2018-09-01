В Индии в ДТП с автобусом пострадали 30 врачей

1 сентября 2018 13:08 (UTC+04:00)

Не менее 30 врачей пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра, водитель автобуса погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Это третье крупное ДТП в Индии за последние сутки. Ранее сообщалось о крупном ДТП в индийском штате Раджастхан, где школьный автобус перевернулся, в результате чего по меньшей мере 28 детей пострадали. Еще одно ДТП произошло в штате Тамилнад на юге страны, где семь человек погибли и еще 50 пострадали, когда частный автобус столкнулся с фурой и другим автобусом в городе Салем.

По данным агентства, врачи ехали из Мумбаи в Аурангабад на медицинскую конференцию, когда произошла авария.

"Инцидент произошел, когда автобус, перевозивший группу врачей, столкнулся с другим транспортным средством на дороге в Ахмеднагаре ночью в пятницу", — приводит агентство слова сотрудника полиции.

Водитель автобуса погиб в результате столкновения, пострадавших докторов доставили в больницы. По словам полицейского, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ДТП с автобусом на юге Индии погибли семеро человек, 50 пострадали
Другие страны 11:47
Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в ДТП
США 07:48
США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия
США 30 августа 00:09
На севере Индии боевики атаковали полицейский патруль
Другие страны 29 августа 16:08
В ДТП в Армении погибли четыре человека
Армения 29 августа 08:34
В Челябинской области девять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Россия 28 августа 00:01
Лента новостей
Туркменистан готовится к председательству в СНГ
Туркменистан 13:50
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 13:48
"Самрук-Казына" профинансирует строительство газопровода "Сарыарка"
Энергетика 13:48
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России (ФОТО)
Политика 13:43
Рудольф Иванов: Удивительно чуткой к заботе о ближних Мехрибан Алиевой...
Политика 13:38
Иран планирует поставлять в Сирию истребители и ПВО собственного производства
Политика 13:33
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 13:32
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 13:21
В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные плановые места в ссузах
Общество 13:21