В Индии в ДТП с автобусом пострадали 30 врачей

Не менее 30 врачей пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра, водитель автобуса погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Это третье крупное ДТП в Индии за последние сутки. Ранее сообщалось о крупном ДТП в индийском штате Раджастхан, где школьный автобус перевернулся, в результате чего по меньшей мере 28 детей пострадали. Еще одно ДТП произошло в штате Тамилнад на юге страны, где семь человек погибли и еще 50 пострадали, когда частный автобус столкнулся с фурой и другим автобусом в городе Салем.

По данным агентства, врачи ехали из Мумбаи в Аурангабад на медицинскую конференцию, когда произошла авария.

"Инцидент произошел, когда автобус, перевозивший группу врачей, столкнулся с другим транспортным средством на дороге в Ахмеднагаре ночью в пятницу", — приводит агентство слова сотрудника полиции.

Водитель автобуса погиб в результате столкновения, пострадавших докторов доставили в больницы. По словам полицейского, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование инцидента.

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