В Афганистане ликвидировали двух командиров талибов

1 сентября 2018 15:05 (UTC+04:00)

Два высокопоставленных командира радикального движения "Талибан" ликвидированы в результате авиаударов на юго-востоке Афганистана в провинции Забуль, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, истребитель коалиции под командованием США совершил налет на укрытия талибов в пригороде города Калат в пятницу, оба командира талибов Муллах Асад и Муллах Сангари были уничтожены, еще несколько человек пострадали.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида".

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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