Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

В США на 87-м году жизни скончалась звезда "мыльных опер" Сьюзен Браун. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер Френк Валентини. В своём твите он выразил соболезнования близким Браун и всем, кто её знал.

Свою карьеру Браун начала в 1977 году. Российскому телезрителю актриса запомнилась ролью в сериале "Санта-Барбара", в котором она исполнила роль Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Актерскую деятельность Браун закончила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".

"Санта-Барбара" — дневная мыльная опера, транслировавшаяся в США с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Всего снято 2137 серий. Сериал повествует о жизни семьи Кэпвеллов из города Санта-Барбара. В России телесага приобрела была популярна среди домохозяек. Трансляция началась 2 января 1992 года с 217 серии, когда на родине показ уже заканчивался, и оборвалась в 2002-м на 2040-м эпизоде.

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