Япония хочет покончить с взаимным недоверием в отношениях с КНДР - премьер

2 сентября 2018 05:47 (UTC+04:00)

Япония на фоне саммита США и КНДР также хочет добиться прогресса в установлении доверительных отношений с Пхеньяном. Об этом, как передает РИА Новости, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в опубликованном в воскресенье интервью газете Sankei.

"Я хотел бы сделать шаг на пути к тому, чтобы разбить скорлупу недоверия между Японией и Северной Кореей вслед за [саммитом] США и Северной Кореи, - сказал он. - В конце концов я должен встретиться с председателем Ким Чен Ыном и сделать так, чтобы эти переговоры поспособствовали решению вопроса похищенных японских граждан".

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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