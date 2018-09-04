В Пакистане пройдут президентские выборы

Выборы президента страны состоятся во вторник в Исламской Республике Пакистан. Срок правления нынешнего главы государства Мамнуна Хусейна завершится 9 сентября 2018 года, сообщает ТАСС.

Выборы 13-го по счету президента пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени. Результаты выборов должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.

За пост главы республики будут бороться три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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