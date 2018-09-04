В Афганистане при атаке талибов погибли не менее 16 силовиков

4 сентября 2018 11:38 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 силовиков погибли, еще 15 были ранены при атаке боевиков радикального движения "Талибан" на востоке Афганистана, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на неназванного чиновника, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал, боевики совершили нападение в провинции Пактия в ночь с понедельника на вторник, бои завершились только к утру. При атаке погибли 13 военнослужащих и три сотрудника полиции по охране общественного порядка. Еще 15 военнослужащих получили ранения.

Представитель губернатора провинции подтвердил данные об атаке, сообщив, что были ликвидированы 28 боевиков, еще девять были ранены.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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