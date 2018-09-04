Ариф Алви стал новым президентом Пакистана

4 сентября 2018 17:06 (UTC+04:00)

Кандидат от правящей партии Пакистана "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Ариф Алви был во вторник избран 13-м президентом страны, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на неофициальные результаты голосования, передает РИА Новости.

Голосование проходило в федеральном парламенте и в четырех провинциальных ассамблеях с 10.00 до 16.00. Ожидается, что официальные итоги выборов будут объявлены уже во вторник вечером.

За пост главы государства боролись три кандидата: Ариф Алви, представитель Пакистанской народной партии (PPP) Аитзаз Ахсан и кандидат от нескольких оппозиционных объединений Маулана Фазл-ур-Рехман.

Голосование проводила специальная коллегия выборщиков, которая состоит из 1174 членов нижней и верхней палат федерального парламента, а также законодательных собраний четырех провинций страны.

Поскольку Пакистан — парламентская республика, пост президента является номинальным, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Нынешняя конституция дает президенту Пакистана право назначать новые выборы, отправлять в отставку главу правительства и распускать парламент. При этом верховный суд может наложить вето на любое из этих решений. Президент имеет право помиловать осужденных, возглавляет совет национальной безопасности и является главнокомандующим вооруженных сил страны.

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