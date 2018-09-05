В Никарагуа число убитых в протестах превысило 480 человек

5 сентября 2018 00:43 (UTC+04:00)

Общее число погибших в ходе антиправительственных протестов в Никарагуа увеличилось до 481 человека, сообщает во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека, передает РИА Новости.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) сообщала, что число погибших с 18 апреля по 30 июля достигло 317 человек. Из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека.

Как отмечает портал Prensa, уточненные данные правозащитников свидетельствуют, что из 481 погибшего по состоянию на 2 сентября 410 человек были убиты в результате огнестрельных ранений. Еще почти 4 тысячи человек были ранены.

Также более 1,2 тысячи человек либо задержаны, либо пропали без вести за этот период.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.

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