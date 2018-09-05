Спецпосланник президента Южной Кореи отправился в КНДР обсудить вопросы денуклеаризации

5 сентября 2018 06:21 (UTC+04:00)

Спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён во главе делегации высокопоставленных представителей правительства отправился в среду в КНДР, где обсудит перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как передает ТАСС, сообщила администрация южнокорейского лидера.

Чартерный рейс вылетел в Пхеньян с военной авиабазы в пригороде Сеула. Как сообщается, поездка продлится один день, и уже вечером члены делегации вернутся обратно в Сеул. В ее состав входят пять человек, включая директора Национальной разведывательной службы Со Хуна и замминистра объединения Чун Хэ Сона.

Как ожидается, спецпосланник в ходе визита в КНДР также передаст письмо от лидера своей страны главе КНДР Ким Чен Ыну. "Планируем обсудить пути полной денуклеаризации и установления прочного мира на полуострове", - заявил во вторник в Сеуле Чон Ый Ён, занимающий пост помощника президента Республики Корея по национальной безопасности.

Главной своей задачей спецпосланник считает достижение окончательной договоренности с КНДР относительно дат и времени проведения саммита лидеров двух стран, который ранее было решено организовать в сентябре текущего года в Пхеньяне. Кроме того, Чон Ый Ён сообщил, что планирует обсудить пути реализации положений, содержащихся в межкорейской декларации, подписанной лидерами двух стран после исторической встречи на границе двух стран 27 апреля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидеры США и Южной Кореи обсудили по телефону перспективы диалога с КНДР
США 4 сентября 18:00
Южнокорейская компания готова реализовать в Туркменистане новые бизнес-проекты
Туркменистан 1 сентября 09:39
Южная Корея направит спецпосланника в КНДР
Другие страны 31 августа 12:39
Глава Пентагона: США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей
США 28 августа 19:32
Минобороны Южной Кореи попросило парламент рекордно увеличить военный бюджет страны
Другие страны 28 августа 14:33
Помпео обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи дальнейшее давление на КНДР
США 28 августа 02:12
Лента новостей
SOFAZ о диверсификации инвестиционного портфеля (Эксклюзив)
Энергетика 07:00
На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5
Россия 05:56
В Ираке шесть человек погибли в потасовках демонстрантов с силовиками
Другие страны 05:17
Канада не станет уступать США в торговом соглашении
США 04:27
Меркель признала, что переговоры по Brexit могут закончиться провалом
Европа 03:53
Более 10 стран Латинской Америки призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь
Другие страны 02:42
Капитализация Amazon впервые превысила триллион долларов
В мире 02:11
В результате ДТП на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека
Россия 01:39
Госдеп: Помпео и Чавушоглу считают неприемлемой любую операцию сирийских войск в Идлибе
США 01:11