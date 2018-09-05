Спецпосланник президента Южной Кореи отправился в КНДР обсудить вопросы денуклеаризации

Спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён во главе делегации высокопоставленных представителей правительства отправился в среду в КНДР, где обсудит перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как передает ТАСС, сообщила администрация южнокорейского лидера.

Чартерный рейс вылетел в Пхеньян с военной авиабазы в пригороде Сеула. Как сообщается, поездка продлится один день, и уже вечером члены делегации вернутся обратно в Сеул. В ее состав входят пять человек, включая директора Национальной разведывательной службы Со Хуна и замминистра объединения Чун Хэ Сона.

Как ожидается, спецпосланник в ходе визита в КНДР также передаст письмо от лидера своей страны главе КНДР Ким Чен Ыну. "Планируем обсудить пути полной денуклеаризации и установления прочного мира на полуострове", - заявил во вторник в Сеуле Чон Ый Ён, занимающий пост помощника президента Республики Корея по национальной безопасности.

Главной своей задачей спецпосланник считает достижение окончательной договоренности с КНДР относительно дат и времени проведения саммита лидеров двух стран, который ранее было решено организовать в сентябре текущего года в Пхеньяне. Кроме того, Чон Ый Ён сообщил, что планирует обсудить пути реализации положений, содержащихся в межкорейской декларации, подписанной лидерами двух стран после исторической встречи на границе двух стран 27 апреля.

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