Бразилия выделит более 6 миллионов долларов на безопасность музеев

5 сентября 2018 08:05 (UTC+04:00)

После крупного пожара, уничтожившего почти всю коллекцию Национального музея в Рио-де-Жанейро, власти Бразилии решили выделить 25 миллионов реалов (порядка 6,1 миллиона долларов) на обеспечение в музеях страны безопасности, в том числе противопожарной, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Деньги будут привлечены в течение сентября Национальным банком экономического и социального развития (BNDES). Не исключено, что другие финансовые учреждения в дальнейшем также будут участвовать в этой программе.

Огонь вспыхнул в здании музея в Рио в воскресенье вечером, пожар продолжался более трех часов. В результате инцидента никто не пострадал. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в результате пожара были "утрачены 200 лет работы, исследований и знаний". Министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан заявил о планах восстановить здание.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

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