Парагвай вернул свое посольство в Израиле в Тель-Авив

6 сентября 2018 00:38 (UTC+04:00)

Парагвай принял решение снова вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, как передаёт РИА Новости сообщил в среду глава МИД южноамериканской страны Луис Кастильони.

Как передает радио 780, Асунсьон приостанавливает перенос посольства в Иерусалим, начатый в мае, и немедленно возвращает дипмиссию в Тель-Авив.

"Правительство Республики Парагвай считает целесообразным восстановить свое посольство в Израиле на прежнем месте, где оно было до сообщения о переносе 9 мая 2018 года. Посольство будет учреждено в городе Тель-Авив, как и посольства более чем 85 стран мира. Предыдущее решение (о переносе в Иерусалим) было принято в одностороннем порядке и без консультаций прежним правительством, у этого решения не было никакой аргументации", — заявил Кастильони на пресс-конференции в Асунсьоне.

По его словам, своими действиями Парагвай хочет внести свой вклад в активизацию международных усилий для достижения полного и прочного мира на Ближнем Востоке.

В мае этого года Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города. Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии в Иерусалиме ранее.


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