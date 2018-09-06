У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,1

6 сентября 2018 21:04 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Тихом океане в районе островов Фиджи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 03.49 по местному времени (18.49 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 115 километрах к юго-востоку от города Сува — столицы Фиджи. Очаг залегал на глубине почти 670 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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