У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,1

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Тихом океане в районе островов Фиджи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 03.49 по местному времени (18.49 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 115 километрах к юго-востоку от города Сува — столицы Фиджи. Очаг залегал на глубине почти 670 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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