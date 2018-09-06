Ford отзывает в Северной Америке около 2 млн автомобилей

6 сентября 2018 23:05 (UTC+04:00)

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает около 2 млн автомобилей в Северно Америке. Об этом, как сообщает ТАСС, в четверг сообщается на официальном сайте производителя.

Согласно пресс-релизу, отзыву подлежит ряд автомобилей модели полноразмерного пикапа Ford F-150 2015-2018 годов выпуска.

Соответствующее решение принято по результатам проведенного Ford расследования. Автопроизводитель установил, что некоторые устройства предварительного натяжения ремней безопасности на передних сидениях машин при срабатывании могут стать источником чрезмерных искр, которые могут привести к возгоранию.

На данный момент компании известно о 17 инцидентах, связанных с этой проблемой, в США и о шести - в Канаде.

Отзыв затронет более 1,6 млн автомобилей в США, 339 тыс. в Канаде и 36 тыс. в Мексике.

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