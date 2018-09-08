Энергоснабжение на Хоккайдо восстановили после землетрясения

Энергоснабжение в северной префектуре Хоккайдо практически полностью восстановлено после того, как оно было нарушено в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в субботу компания Hokkaido Electric Power.

По ее сведениям, из 2,93 млн зданий, которые после удара стихии остались без света, на данный момент только в 200 тыс. отсутствует электричество. В первую очередь Hokkaido Electric Power ликвидировало обрывы линий электропередач, которые снабжали больницы и другие общественные учреждения. Таким образом, сейчас энергоснабжение не полностью восстановлено только у частных потребителей. При этом, как отмечает телеканал NHK, в течение дня эта проблема будет решена.

Благодаря этому на территории префектуры удалось привести в обычный режим движение железнодорожного транспорта, за исключением нескольких экспрессов, а также метро в административном центре Саппоро.

Главный аэропорт Хоккайдо - Син-Титосэ - в субботу объявил о возобновлении международного авиасообщения, однако пассажиров все равно просят проверять информацию о каждом рейсе по отдельности, поскольку не исключены отмены.

По последним данным, в результате землетрясения по крайней мере 17 человек погибли, более 300 пострадали и еще 26 числятся пропавшими без вести.

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