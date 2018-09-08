На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

8 сентября 2018 12:05 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на восточном побережье острова Минданао на Филиппинах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.16 по времени UTC.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 95 километрах от города Давао, главного порта острова Минднао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Геологическая служба присвоила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.

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