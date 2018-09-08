В Индонезии туристический автобус упал в ущелье, 17 человек погибли

Не менее 17 человек погибли и десятки получили ранения, когда туристический автобус упал в ущелье глубиной 30 метров в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява в Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в полиции, автобус перевозил сотрудников фирмы Catur Putra Group, дилера Honda, которые направлялись к популярному у туристов месту для сплава по реке.

Водитель не справился с управлением, и автобус упал в ущелье. По данным полиции, всех пострадавших доставили в местные медицинские учреждения для оказания помощи.

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