Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей

8 сентября 2018 16:20 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын настрое на объединение Северной и Южной Корей, сообщила журналистам в субботу спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону - к объединению двух Корей. Опять-таки это улица с двухсторонним движением. При понимании, что некоторые региональные игроки и внерегиональные не заинтересованы в объединении двух Корей, потому что кое-кому хочется через это манипулировать, удерживать позиции в регионе", - сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко провела в субботу встречу с лидером КНДР.

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