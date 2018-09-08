Жертвами ДТП в Танзании стали не менее 11 человек

8 сентября 2018 20:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 15 человек пострадали в результате ДТП с участием пяти транспортных средств в Танзании, как передаёт РИА Новости об этом сообщает в субботу местное издание Citizen со ссылкой на местные власти.

По данным издания, ДТП с участием двух грузовиков, двух автоцистерн и миниавтобуса произошло в пятницу вечером в городе Мбея. Как сообщили в полиции, у одного из грузовиков отказали тормоза.

"Я был шокирован, когда узнал о гибели 11 человек сегодня вечером в Мбея. Мы вновь потеряли невинных граждан в ДТП, в результате которого еще несколько человек пострадали", — цитирует издание президента страны Джона Магуфули.

Крупные ДТП со смертельным исходом с участием пассажирских транспортных средств — нередкое явление для африканских стран. Их причинами становятся, как правило, плохое техническое состояние транспортных средств, изношенность дорожного полотна и несоблюдение правил дорожного движения.


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