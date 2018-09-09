В Таиланде при нападении боевиков погибли два человека

Два добровольца сил местной самообороны погибли, еще двое ранены в субботу в результате нападения исламских боевиков на районный центр образования в провинции Наративат на юге Таиланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на на Третий национальный телеканал.

Около 17:30 в субботу боевики обстреляли пост охраны центра и соседний с центром дом, принадлежащий одному из добровольцев. Владелец дома погиб на месте, еще один доброволец, находившийся на посту охраны, был тяжело ранен и позже скончался в больнице, два его товарища, находившиеся на посту охраны вместе с ним, получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Боевики также обстреляли легковой автомобиль, припаркованный у центра, и подожгли пикап, стоявший у дома погибшего добровольца, сообщает телеканал.

В воскресенье около пяти утра в соседней провинции Сонгкла произошел взрыв самодельного взрывного устройства у мастерской по ремонту мотоциклов. При взрыве никто не пострадал. После того, как на место взрыва прибыли полицейские, сработала вторая, более мощная самодельная бомба. При втором взрыве, по счастливой случайности, также никто не пострадал, говорится в сообщении.

Полиция предполагает, что оба нападения были совершены боевиками исламских сепаратистских организаций, действующих на юге Таиланда, сообщает телеканал.

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