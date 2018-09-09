Число жертв землетрясения на севере Японии достигло 42 человек

9 сентября 2018 15:27 (UTC+04:00)

Количество погибших в результате мощного землетрясения на острове Хоккайдо на севере Японии увеличилось до 42 человек, заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам визита в пострадавшие районы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

"К настоящему времени погибли 42 человека. Мы намерены продолжить прикладывать все усилия по спасению и раннему обнаружению тех, чья безопасность еще не была подтверждена", — подчеркнул Абэ. Трансляцию выступления вел телеканал NHK.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков.

В работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы около 7 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и противопожарных служб. Кроме этого, по словам Синдзо Абэ, власти намерены выделить 540 миллионов иен (около 4,86 миллиона долларов) для проведения ликвидационных и восстановительных работ.

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