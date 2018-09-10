Съемки фильма о пропавших в таиландской пещере школьниках начнутся в ноябре

Таиландский фильм, рассказывающий историю 12 школьников из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренера, которые больше двух недель пробыли в пещере Тхам Луанг, начнутся в ноябре. Об этом, как передает ТАСС, газете Bangkok Post рассказал режиссер и продюсер киноленты Том Уоллер.

Международном кинофестивале в Торонто тайский режиссер ирландского происхождения уже представил проект будущим иностранным дистрибьюторам. "Фильм готовится, - подчеркнул Уоллер. - Первые наброски сценария завершены и в октябре мы начнем готовить съемочную площадку".

По словам режиссера, события "Пещеры" будут сконцентрированы на героях, которые приняли участие в спасении ребят. Будет четыре или пять главных героев, чьи персонажи основаны на тайских и международных волонтерах, участвовавших в операции. Правительство Таиланда ранее сообщило, что все фильмы снятые о событиях в Тхам Луанг должны будут пройти специальную проверку на соответствие, однако, как пишет Bangkok Post, это, скорее всего относится к кинолентам зарубежного производства.

Вместе с тем Уоллер начал связываться с местными властями для получения разрешения на съемки в определенных местах, включая саму пещеру. Режиссер пока отказался обсуждать бюджет и актерский состав.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.

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